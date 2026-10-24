El decepcionante intento culinario de Pame Leiva con la air fryer para sorprender a su pololo: "No nos gustó"

24 oct. 2026 - 12:00 hrs.

Pamela Leiva tuvo como huésped especial en su casa a su pololo, el ortodoncista Leonel Vargas, y como buena anfitriona, decidió cocinar para él.

"Voy a usar por primera vez mi air fryer y ¿qué voy a hacer? ¡Una malaya! Tengo invitados", dijo en un video mientras mostraba a su pareja.

La receta fallida de Pame Leiva

Para preparar el platillo, la comediante se inspiró en algunas publicaciones sobre el uso de la freidora de aire para un corte específico de cerdo, pero el resultado no fue el que esperaba.

"Estuve viendo videos aquí mismo en TikTok y todos decían que hay que hacerle tajitos así a la malaya antes de meterla a la air fryer para que no se achurrasque”, comentó.

Instagram @pameleiva

Luego de algunos minutos de cocción, le agregó sal y un poco de limón. "Así queda. Así se ve. Hay que probarla a ver cómo quedó. Estoy nerviosa", dijo antes de comer un trozo.

"Ya, el olor no sé si me gusta tampoco", siguió diciendo con expresión de decepción luego de degustar la preparación. Seguidamente, le ofreció un poco a su novio, quien también desaprobó el resultado.

"Así de mala está. Es como dura. Chiclosa. No nos gustó", sentenció Leiva. Aunque falló en su intención de complacer a su pololo, la humorista no dudó en mostrarlo a sus seguidores para reírse del momento.

Todo sobre Pamela Leiva