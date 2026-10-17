Ruth Gamarra enfrenta complejo momento de salud: Francoise Perrot reveló detalles y anunció evento a beneficio

17 oct. 2026 - 20:30 hrs.

Se conoció de la compleja situación de salud que está enfrentando Ruth Gamarra, luego de que Rosemarie Dietz compartiera una fotografía de la exchica Mekano internada en una clínica y le dedicara un emotivo mensaje en redes sociales.

Hasta ahora, no se han entregado detalles sobre el diagnóstico que motivó su hospitalización ni se ha confirmado si está relacionado con la necrosis femoral que la afectó anteriormente y que la mantuvo cerca de un año sin poder caminar.

Junto a la fotografía, Rosemarie expresó su preocupación y cariño por su amiga, además de pedir apoyo en medio del difícil momento que atraviesa. "Te amo amiga de mi alma, sé que lo estás pasando difícil y mal! Pronto te ayudaremos en todo y Dios que nunca nos abandono!!!", escribió, adelantando que Gamarra debe someterse a una operación.

Instagram

Francoise Perrot reveló detalles de la salud de Ruth Gamarra

En medio de la preocupación por el estado de la bailarina paraguaya, Francoise Perrot, amiga cercana de ambas, entregó nuevos antecedentes sobre su situación. Según explicó a FMDOS, a Gamarra le realizaron una transfusión de sangre, pero su cuerpo la rechazó.

Perrot también señaló que ha mantenido contacto con Ruth y Rosemarie, y adelantó que, junto a otros integrantes de la familia Mekano, organizarán una actividad solidaria para ayudarla.

"Como familia que hemos sido toda la vida, queremos juntarnos todos y hacerle un evento a beneficio porque lo necesita", expresó.

Todo sobre Entretenimiento