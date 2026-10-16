"Los dolores al despertar son terribles": Paula Bolatti cuenta cómo cambió su vida por la artritis reumatoide

16 oct. 2026 - 10:44 hrs.

Esta semana Paula Bolatti reveló que hace cinco meses le diagnosticaron artritis reumatoide. Unas semanas atrás había sentido algo raro en su cuerpo, por lo que acudió al médico con su novio, Felipe Thompson.

"Todo empezó con rigidez en las manos cuando despertaba y cada vez se fue haciendo peor", dijo la modelo argentina en entrevista con Las Últimas Noticias (LUN).

"Me venía guardando esto hace mucho tiempo, porque no era capaz de procesarlo. Ahora estoy bien y entiendo que es una enfermedad que me invitó a descansar y hay muchos caminos en términos de tratamientos", destacó.

La enfermedad de Paula Bolatti

Paula contó que tras su visita al doctor empezó un tratamiento con corticoides "para desinflamar y debilitar el sistema inmune", porque es el mismo sistema el que afecta sus articulaciones.

"El tema es que a las dos semanas me enfermé, me dio una alergia por alguno de los medicamentos. Tuve que ir al inmunólogo", recordó.

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Ahora también se cuida con una alimentación saludable y ejercicios suaves, pero no siente que los síntomas se hayan ido. "Los dolores al despertar son terribles", lamentó.

"No puedo hacer deportes de impacto y eso que sí lo intenté hacer, pero terminé en la cama y eso daña mis articulaciones. He tenido que dejar de jugar pádel y cambiar mis rutinas", comentó.

"Ahora estoy bien, aprendiendo a vivir con esto. Obviamente estoy con controles, tengo que ir al doctor cada tres meses. Tomo hartos suplementos y estoy llevando una vida cada vez más saludable", insitió.

¿De qué se trata la artritis reumatoide?

Consultado por LUN, el reumatólogo Alejandro Páez de la Universidad de Chile explicó que esta enfermedad autoinmune y crónica ocurre cuando "el cuerpo se ataca a sí mismo".

En estos casos el sistema inmune, "que normalmente defiende de virus y bacterias, se equivoca y empieza a atacar la capa sinovial que recubre tus articulaciones pequeñas como dedos, muñecas y, casi siempre en los dos lados del cuerpo", agregó. El tratamiento se orienta a aliviar los dolores.

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