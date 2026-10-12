Tito El Bambino, Bacilos y Leo Rey: Teletón 2026 revela sus primeros artistas confirmados

12 oct. 2026 - 13:10 hrs.

Se comienzan a afinar los últimos detalles para la Teletón 2026, la cruzada solidaria que busca reunir los fondos necesarios para financiar los tratamientos de miles de usuarios de la institución a lo largo de Chile.

A poco menos de un mes de las 27 horas de transmisión televisiva, programadas para el 6 y 7 de noviembre, se dieron a conocer los primeros artistas confirmados para esta nueva edición.

Según consigna el sitio oficial de la cruzada solidaria, el programa contará con "seis bloques temáticos, una Digitón que ampliará el alcance de la campaña en el mundo digital, un Pulso Regional que seguirá el desarrollo de la cruzada solidaria en todo Chile y un gran cierre en el Estadio Nacional marcarán una nueva edición del programa que busca convocar y unir al país por la rehabilitación e inclusión".

ATON

Artistas confirmados para Teletón 2026

Entre los artistas confirmados para la transmisión desde el Teatro Teletón se encuentran el trío mexicano Pandora, el cantante urbano Sinaka y el intérprete argentino Luciano Pereyra.

Por otra parte, el espectáculo de cierre en el Estadio Nacional contará con el puertorriqueño Tito El Bambino, conocido por éxitos como "Mi Cama Huele a Ti"; la banda de pop latino Bacilos; los representantes de la cumbia chilena Santaferia y Leo Rey; y la cantante de música ranchera Alanys Lagos.

Santaferia, Leo Rey y Alanys Lagos también formarán parte de las fechas de la Gira Teletón, que llevará la cruzada solidaria a distintas zonas del país.

Finalmente, otros de los números confirmados son Sinaka y Princesa Alba, quienes interpretarán el himno de esta edición, "Súmate a lo que nos une", junto a músicos de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI), en una versión con arreglos sinfónicos.

Todo sobre Teletón