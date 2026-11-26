26 nov. 2026 - 14:00 hrs.

Llena de emoción, Vale Roth anunció oficialmente el inicio de la cuenta regresiva para recibir a su tercer hijo, Cristóbal, fruto de su relación con el dentista Miguel de la Fuente.

Esto lo hizo a través de sus historias de Instagram, donde publicó una postal en la que revela cómo luce su embarazo durante esta recta final.

Así luce Vale Roth a cuatro días del parto

En su registro, la modelo se fotografió a sí misma frente a un espejo con la polera levantada y su guatita descubierta, con el fin de mostrar lo mucho que ha crecido en los últimos meses.

Instagram @valeroth28

Sobre la imagen escribió "4 días" junto a un emoji de reloj de arena. De esta manera, dejó en evidencia lo poco que falta para darle la bienvenida al primer niño de la familia.

Se conoce que Vale Roth se someterá a una inducción al parto el 1 de diciembre, cuando cumpla las 38 semanas de embarazo. Esta decisión la tomó meses antes para organizar quien cuidará de sus hijas, Antonia y Martina, cuando ella acuda con su esposo al hospital.

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