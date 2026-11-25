25 nov. 2026 - 19:00 hrs.

La bailarina e influencer de redes sociales Skarleth Labra se está dando un tiempo fuera de sus obligaciones y decidió irse de vacaciones a un país al que muchos desean conocer.

Precisamente, la exchica reality optó por viajar hasta Turquía, país del que compartió varias postales en sus redes sociales y que dejan en evidencia lo lindo de esta nación.

Skarleth está siendo acompañada en este viaje por su madre, quien graba todos los videos que está subiendo, así como las fotos posteadas en sus plataformas.

Skarleth Labra en tour por Turquía

Las recientes fotografías no son lo único que ha subido por este país. Sin embargo, no hay duda de que son las postales más lindas de su viaje, y es que tuvo la oportunidad de conocer Capadocia, territorio conocido por su patrimonio histórico y cultural.

"Capadocia es maravillosa (Mañana haré algo que me emociona mucho)", escribió Skar en los comentarios, dejando entrever que posiblemente se subiría a los viajes en globos que caracterizan a esta región.

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