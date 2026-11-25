25 nov. 2026 - 14:40 hrs.

Desde diciembre de 2025, Lisandra Silva decidió empezar una nueva etapa de alimentación saludable, ejercicios dirigidos en el gimnasio y mejores hábitos de sueño.

Este año continuó su plan, y el pasado mes de septiembre incluso viajó a China para superarse en cuerpo y mente al aprender artes marciales con duros entrenamientos en un templo shaolin.

Tras su regreso, la modelo cubana evidencia un cambio en su constitución física que generó un debate en Instagram.

Comentario por la apariencia de Lisandra Silva

Lisandra Silva protagonizó un video publicitario de una conocida marca de automóviles, en donde lució distintos outfits que dejaban al descubierto sus brazos y su abdomen.

Instagram @lisandrasilva

Algunos usuarios se dedicaron a criticar los definidos músculos de la ex chica reality, pero sus seguidores rápidamente salieron a defenderla.

"¿Qué le pasó?"; "Está demasiado tonificada"; "No la reconocí al comienzo"; "¡Oh, qué se hizo, estaba tan linda"; "Con todo respeto, está muy delgada"; fueron algunos de los comentarios.

"Después de dos embarazos con subida de 33 kilos, está regia, un cuerpazo admirable"; "Ella estaba pasando por un proceso de maternidad, pero ahora volvió con todo, criticonas envidiosas"; "Necesito ir a entrenar al mismo monte shaolin que tú", expresaron sus defensores.

En el post se leen palabras todavía más fuertes, como las de alguien que calificó a la influencer de "raquítica". Silva hizo caso omiso a la mayoría de las críticas, pero hubo una que le llamó la atención.

Instagram @lisandrasilva

"¿Qué onda tu ombligo, Lis? ¿Te hicieron algo?", fue la pregunta que hizo reaccionar a la creadora de contenidos. "Parí dos hijos, se ha caído un poco. Lo siento", contestó junto a un emoji con expresión de decepción.

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