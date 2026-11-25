25 nov. 2026 - 14:00 hrs.

Gala Caldirola este año "soñaba mucho con hijos, proyectos de vida y pareja", pero lo terminó de manera distinta, "comprometidísima" consigo misma, enfocada en su nuevo trabajo, en sus proyectos y sobre todo, en su hija Luz Elif.

Tres meses después de terminar su relación con Luis Jiménez por serle infiel con su exesposa, Coté López, la influencer confesó en entrevista con Las Últimas Noticias (LUN) que aún no supera del todo la experiencia, pero se siente plena en su vida.

Reflexiones de Gala Caldirola a tres meses de su quiebre

"Todavía lo estoy transitando. Hay días que pienso cómo hubieran sido las cosas si esto hubiese ocurrido distinto", declaró Gala Caldirola a LUN.

"Obviamente hay recuerdos, momentos que pienso 'qué rabia' y no es fácil. Era un compromiso tan grande y con tanta ilusión que no es fácil de olvidar", admitió.

A pesar de esta dura experiencia, la modelo española afirma que "la vida debe continuar" y que tiene muchas razones para estar feliz. "Mucha gente me pregunta cómo lo hago y para mí solo es seguir. Siento que me merezco cosas lindas, estabilidad, una historia bonita", expresó.

Instagram @galadrielcaldirola

"Ahora paso todo el día ocupada para enfocar mi energía en lo que yo quiero (...) Hoy mi vida es mi hija, el deporte y cocinar rico", agregó la modelo, quien en las últimas semanas ha estado practicando pilates y acaba de lanzar su nueva colección de calzado.

Sus deseos para Luis Jiménez

La panelista asegura que todos aprendieron de esta experiencia y desea que al "Mago" Jiménez y a López les vaya bien. "Las cosas malas son oportunidades para aprender. Cometer errores no es un delito, es una oportunidad para mejorar. Por eso yo creo que todos ganamos", comentó.

"Todos nos estamos convirtiendo en las personas que deseamos ser. Yo después de esto soy más consciente y estoy segura que las otras partes también", insistió.

Por último, aseguró que nunca más habló con Jiménez, pero en su última conversación, "él tenía muchas ganas de convertirse en otro hombre, en una mejor persona. No tengo la menor duda de que lo debe estar haciendo. Yo no le deseo el mal a nadie, menos a una persona que quise", culminó.

Instagram @galadrielcaldirola

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