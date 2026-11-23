23 nov. 2026 - 14:45 hrs.

En el tercer capítulo de Tenemos que hablar, el podcast que reúne a Rafael Araneda, Marcela Vacarezza y sus hijos Martina, Florencia y Vicente, se habló de un tema que afectó directamente al patriarca de la familia.



En esta oportunidad, el amor y las nuevas formas de relacionarse dieron vida a una conversación que comenzó con una pregunta tan cotidiana como polémica: ¿Es válido terminar una relación por WhatsApp?

El debate sobre el ghosting, las citas y las relaciones en tiempos de redes sociales rápidamente dio paso a recuerdos familiares, divertidas confesiones y detalles poco conocidos sobre la vida sentimental de sus protagonistas.

¿Salió con más mujeres?

Uno de los momentos más llamativos del episodio ocurrió cuando Martina decidió poner sobre la mesa una historia de los primeros tiempos de la relación de sus padres. "Cuando ustedes estaban saliendo, el papá salía con otras mujeres también", comentó.

Al ver que su hija criticaba a su padre, Marcela intervino para aclarar la historia: "Paralelamente, cuando estábamos saliendo, salió con una”.

Lejos de convertirse en una discusión, la revelación desató las risas de la familia, especialmente cuando Martina se preguntó cómo su padre lograba organizar su vida amorosa en una época en que comunicarse era mucho más complicado que ahora.

La conversación también dio espacio para recordar el romanticismo de aquellos años y las diferencias entre la forma de conquistar de Rafael y Marcela y la de sus hijos.

Todo sobre Rafael Araneda