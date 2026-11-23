23 nov. 2026 - 11:30 hrs.

Sammis Reyes conmovió a sus seguidores al anunciar el fallecimiento de una persona muy importante en su vida, a quien honró con unas sentidas palabras y unas postales cargadas de emotividad.

El exjugador de la NFL compartió la noticia en un post de Instagram en el que recibió mensajes de solidaridad por parte de su comunidad, así como de su pareja, Emilia Dides.

La pérdida familiar de Sammis Reyes

"Hoy tuve que despedirme de la persona con el corazón más noble que he conocido en el planeta. ¡Te amo, mi viejita hermosa!", escribió Sammis Reyes en su publicación, sin especificar el parentesco que tenía con su ser querido.

Instagram @sammisreyes

"Prometo continuar con tu legado hasta que me toque a mí estar bajo la tierra", concluyó. En la imagen principal de su publicación se lo ve en una visita a la abuelita, quien estaba recostada en su lecho, con las manos del deportista entre las suyas. Al otro lado de la cama, los acompañaba Emilia Dides.

"Un angelito", escribió la ex reina de belleza en la caja de comentarios, donde los fans de Sammis expresaron sus condolencias.

"No hay consuelo para un día así. Lamento y entiendo tu dolor"; "Cuánto lo siento. Aprenderás a vivir con ese dolor. Ella te acompañará desde donde esté"; "Duele ver partir a un pilar del hogar, una mujer que une la familia", fueron algunos de sus mensajes.

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