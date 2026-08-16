Emilia Dides emocionó con especial dedicatoria a su abuela a un mes de su muerte: "Espero que puedas verme"
Hace un mes, Emilia Dides vivió un complejo momento personal tras la triste muerte de su abuela y ahora le dedicó un especial mensaje.
El 17 de julio, la cantante hizo una sentida publicación despidiendo a una de las personas más importantes de su vida.
"No solo partiste tú, también una parte de mí se fue contigo. Te amaré toda mi vida, y trataré de ser aunque sea un poco la mujer que me enseñaste. Fuiste el amor más puro y genuino que pude conocer, eres mi ángel, gracias por tu amor, gracias por ser mi guía y mi luz. Sé que te fuiste en paz, pero me duele aceptar que no volveré a verte ni abrazarte", escribió la artista, junto a un carrusel de tiernas fotos juntas.
La dedicatoria de Emilia Dides a su abuela
Ahora, Emilia Dides publicó un video donde aparece su abuela entregándole emotivas palabras y ella hizo lo mismo de vuelta.
"Cuando gané Miss Universo Chile mi abuelita estaba ahí, acompañándome. Hoy hace un mes que ya no estás con nosotros querida viejita, pero te prometo que voy a cumplirte todo lo que alguna vez soñamos y conversamos", expresó.
También, la artista resaltó el apoyo que siempre le entregó: "Donde sea que estés, espero que puedas verme en este nuevo proyecto y puedas sentir lo mucho que te amo. Gracias por tanto, por acompañarme, por creer en mí y por seguir siendo parte de cada paso que doy. Te amo por siempre".