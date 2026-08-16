"Amiga, te ves de 15": Los elogios a Maura Rivera por su look de playa en Florida
Maura Rivera disfrutó de un ameno viaje familiar en la ciudad de Naples, Florida. En este destino, la bailarina aprovechó cada instante para pasear y deleitarse en la costa.
"Disfrutando los últimos días de las vacaciones de verano", escribió en su cuenta de Instagram, donde compartió algunas fotos de su más reciente salida a la playa.
Maura Rivera se llena de piropos
En las postales compartidas, Maura luce un elegante bikini en tono rosa y con bordes en color verde. Este look veraniego lo complementó con unos sofisticados lentes de sol.
Rápidamente, su publicación se llenó de comentarios que piropeaban su apariencia fresca y juvenil: "Amiga, te ves de 15", "Siempre linda y hermosa", "Maura tomó el elíxir de la juventud eterna", "Sin palabras, cada día más regia y guapa", entre otros.
Sin embargo, el halago más resaltante lo dejó su esposo, Mark González: "Hermosa, te amo. Debo decir que la vista desde ese lugar es realmente hermoso".
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