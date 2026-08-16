"Amiga, te ves de 15": Los elogios a Maura Rivera por su look de playa en Florida

16 ag. 2026 - 21:00 hrs.

Maura Rivera disfrutó de un ameno viaje familiar en la ciudad de Naples, Florida. En este destino, la bailarina aprovechó cada instante para pasear y deleitarse en la costa.

"Disfrutando los últimos días de las vacaciones de verano", escribió en su cuenta de Instagram, donde compartió algunas fotos de su más reciente salida a la playa.

Maura Rivera se llena de piropos

En las postales compartidas, Maura luce un elegante bikini en tono rosa y con bordes en color verde. Este look veraniego lo complementó con unos sofisticados lentes de sol.

Instagram @maurarivera27

Rápidamente, su publicación se llenó de comentarios que piropeaban su apariencia fresca y juvenil: "Amiga, te ves de 15", "Siempre linda y hermosa", "Maura tomó el elíxir de la juventud eterna", "Sin palabras, cada día más regia y guapa", entre otros.

Sin embargo, el halago más resaltante lo dejó su esposo, Mark González: "Hermosa, te amo. Debo decir que la vista desde ese lugar es realmente hermoso".

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