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Pamela Díaz protagonizó hilarante momento en la nieve: Se cayó, perdió el teléfono y hasta las llaves Instagram

Pamela Díaz protagonizó hilarante momento en la nieve: Se cayó, perdió el teléfono y hasta las llaves

  • Por Fernanda Vielma

Lo que parecía ser un día de deporte en la nieve, terminó siendo una graciosa anécdota para Melina Noto y Pamela Díaz

Ambas figuras se trasladaron hasta Chillán para pasar el fin de semana en un resort e, incluso, fueron parte de una entretenida y particular fiesta.

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La pareja de Pangal Andrade contó que se levantaron temprano y decidieron ir a esquiar, pero todo cambió de un momento a otro.

El chascarro de Pamela Díaz

Según Melina Noto mostró en sus historias de Instagram, Pamela Díaz sufrió una graciosa caída cuando se bajaron del andarivel: "Se me fue el palo, el guante, toda la cuestión".

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Desafortunadamente, estas hilarantes situaciones continuaron y la animadora nuevamente terminó sobre la nieve, cuando recién había comenzado a bajar por la pista: "Todo por ir grabando". 

Cuando ya estaba más repuesta, la comunicadora contó que había perdido el teléfono y las llaves del auto e, incluso, les pidieron a los trabajadores del sector que los ayudaran a encontrarlos. 

Pese a caerse tantas veces, Pamela Díaz se tomó todo con humor, mientras que Melina Noto fue la mejor creadora de contenido porque captó todos los momentos.

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