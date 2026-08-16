"¿De dónde es?": El comentado outfit monocromático de Coni Piccoli que causa furor entre sus seguidores

16 ag. 2026 - 19:00 hrs.

En cada oportunidad posible, sea en redes sociales o en eventos públicos, Coni Piccoli impresiona a sus fanáticos al vestir looks originales y elegantes que no dejan a nadie indiferente.

A través de sus historias de Instagram, la actriz y cantante nacional compartió las fotos de una reciente propuesta monocromática en un tono azul marino.

Look total blue de Coni Piccoli

En las imágenes que compartió, Constanza lució un croptop azul debajo de una chaqueta napoleónica de la marca Zara, pieza que destaca por su estructura y la elegante hilera de botones dorados que adornan cada lado.

Instagram @coni_piccoli

Para completar la parte inferior, optó por unos pantalones holgados que aportan comodidad y movimiento, junto a unas botas en punta, también en color azul oscuro.

"Por lejos, la pregunta más repetida es 'de dónde es el look'", escribió la artista en su registro, en referencia a este comentado atuendo que, como era de esperar, despertó el interés inmediato de sus seguidores.

Instagram @coni_piccoli

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