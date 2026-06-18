¡Perreó hasta abajo! Coni Piccoli deslumbra cantando "Lo Que Pasó, Pasó" de Daddy Yankee en Dale Play

18 jun. 2026 - 19:10 hrs.

Este jueves, en Dale Play, Constanza Piccoli fue elegida por el equipo amarillo para enfrentar el exigente desafío de Karaoke Recargado.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente 20 palabras faltantes de una canción, permitiendo que el soñador sume $5.000 por cada acierto durante la interpretación.

Para asumir el reto, el veterinario interpretó "Lo Que Pasó, Pasó", uno de los éxitos más recordados de Daddy Yankee.

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La presentación

Constanza Piccoli dio lo mejor de sí para conseguir la mayor cantidad de respuestas correctas y ayudar a su equipo.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló que la influencer consiguió 12 aciertos, quedando a solo una palabra del puntaje perfecto y permitiendo que su equipo sumara $60.000 al pozo de la soñadora.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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