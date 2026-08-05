Christian Ocaranza lo deja todo en la pista cantando "Víveme" de Laura Pausini en Dale Play

05 ag. 2026 - 18:58 hrs.

Este miércoles, en Dale Play, Christian Ocaranza fue elegido por el equipo amarillo para enfrentar el desafiante Karaoke Recargado, una de las pruebas más exigentes del programa.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente las 20 palabras faltantes de una canción, permitiendo que la fundación sume $5.000 por cada respuesta correcta obtenida durante la interpretación.

Para asumir el desafío, el bailarín interpretó el éxito "Víveme", de la reconocida cantante italiana Laura Pausini.

Dale Play / Mega

El resultado

Con gran entusiasmo, Christian Ocaranza dio lo mejor de sí para conseguir la mayor cantidad de aciertos y aumentar el pozo acumulado de su equipo.

Finalmente, Cote Quintanilla confirmó que el bailarín logró 12 aciertos, permitiendo que el equipo amarillo sumara $60.000 al pozo acumulado del soñador.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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