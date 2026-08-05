Dale Play - Capítulo 137: ¿Habrá un ganador de los 3 millones de pesos?
Este miércoles, Dale Play recibió nuevamente al soñador Cristián Soto, quien regresó al programa con un pozo acumulado de $1.645.000. Su gran anhelo es ayudar a su hija con su emprendimiento.
En esta ocasión, integró el equipo rojo, liderado por su capitán Pelao Rodrigo, junto a la actriz María José Bello y el periodista Rodrigo Herrera.
Por su parte, el equipo amarillo recibió a un nuevo soñador: Sebastián Caro, de 38 años, quien sueña con viajar al sur de Chile junto a su hijo. El equipo fue encabezado por su capitana Carolina Soto, acompañada por la actriz Ximena Rivas y el bailarín Christian Ocaranza.
¿Habrá un ganador de los 3 millones de pesos?
La competencia avanzó marcada por una serie de desafíos musicales de alta exigencia, que pusieron a prueba la memoria, el oído y el desplante escénico de los participantes. Pruebas como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada" fueron clave para definir el rendimiento de los equipos y seguir aumentando el pozo de los soñadores a lo largo del capítulo.
La jornada culminó con la "Cuenta Regresiva", el momento más tenso y decisivo de la noche, instancia en la que el equipo ganador obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.
Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.
Leer más de
Más Capítulos
-
Dale Play - Capítulo 136: Una soñadora quiere arreglar la casa de sus padres
-
Dale Play - Capítulo 135: ¿Podrá seguir el equipo amarillo por la senda de la victoria?
-
Dale Play Prime - Capítulo 1: Elenco de Detrás del Muro se enfrenta por un gran premio
-
Dale Play - Capítulo 134: Una soñadora quiere pagar su tratamiento de fertilización
-
Dale Play - Capítulo 133: Dos soñadores se enfrentan por el premio millonario
-
Dale Play - Capítulo 132: Una concursante busca pagar su crédito hipotecario