Dale Play - Capítulo 137: ¿Habrá un ganador de los 3 millones de pesos?

05 ag. 2026 - 20:00 hrs.

Este miércoles, Dale Play recibió nuevamente al soñador Cristián Soto, quien regresó al programa con un pozo acumulado de $1.645.000. Su gran anhelo es ayudar a su hija con su emprendimiento.

En esta ocasión, integró el equipo rojo, liderado por su capitán Pelao Rodrigo, junto a la actriz María José Bello y el periodista Rodrigo Herrera.

Por su parte, el equipo amarillo recibió a un nuevo soñador: Sebastián Caro, de 38 años, quien sueña con viajar al sur de Chile junto a su hijo. El equipo fue encabezado por su capitana Carolina Soto, acompañada por la actriz Ximena Rivas y el bailarín Christian Ocaranza.

Dale Play / Mega

¿Habrá un ganador de los 3 millones de pesos?

La competencia avanzó marcada por una serie de desafíos musicales de alta exigencia, que pusieron a prueba la memoria, el oído y el desplante escénico de los participantes. Pruebas como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada" fueron clave para definir el rendimiento de los equipos y seguir aumentando el pozo de los soñadores a lo largo del capítulo.

La jornada culminó con la "Cuenta Regresiva", el momento más tenso y decisivo de la noche, instancia en la que el equipo ganador obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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