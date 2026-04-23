"Tuve miedo de que se cayera": Constanza Piccoli relata los minutos de terror que vivió a bordo de avión

23 abr. 2026 - 09:30 hrs.

Constanza Piccoli reveló los minutos de terror que vivió en su último viaje en avión, el cual debió cambiar su destino y aterrizar de emergencia.

Y es que la joven actriz, a través de su cuenta de Instagram, dijo haber sentido por primera vez miedo real a bordo de una aeronave.

El impactante relato de Constanza Piccoli tras turbulento vuelo

"Ustedes no saben lo que vivimos hoy", partió contando la joven que saltó a la fama con la serie juvenil BKN.

Instagram @coni_piccoli

Tras ello, Piccoli contó que grababa en ese momento a bordo de un taxi, "porque nuestro avión no pudo aterrizar en Puerto Natales, tuvimos que aterrizar de emergencia en Punta Arenas por condiciones climáticas".

"Ustedes no están cachando el nivel de turbulencia, no era piola", agregó en dicha revelación.

Después compartió su sentir, asegurando que temió por su vida en medio de las turbulencias. "Nunca le he tenido miedo a los aviones, jamás me han dado miedo, pero por primera vez tuve miedo de que la hue… se cayera", admitió.

En los últimos segundos del video, la influencer señaló que "todo el avión vomitando, todo el mundo muy mal, niñas llorando. Yo estaba rezando, tratando de calmarme y no vomitar, porque, francamente, estuve a esto (muy poco) de vomitar".

Posteriormente, Constanza Piccoli compartió un registro del instante en que el avión sufrió las fuertes turbulencias.

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