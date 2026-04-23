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'Hay personas que te sanan': Gala Caldirola es puro amor para Luis Jiménez y le dedica romántico mensaje Instagram

"Hay personas que te sanan": Gala Caldirola es puro amor para Luis Jiménez y le dedica romántico mensaje

  • Por Matías Rivera

Gala Caldirola y Luis Jiménez son una de las últimas parejas del mundo del espectáculo que se dio a conocer en semanas recientes y no escatiman en mostrar su amor públicamente. 

Precisamente, es la influencer española quien ha dado más demostraciones de amor frente a sus seguidores, ya que cada cierto tiempo se preocupa de entregar una frase romántica acompañada de una fotografía de Luis Jiménez

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De hecho, todo va tan bien que Gala ha congeniado con Coté López, expareja de Luis Jiménez y madre de sus hijos, con quien incluso compartió la fiesta de la Pascua de Resurrección

Gala Caldirola publica romántico mensaje para Luis Jiménez

"Hay personas que te sanan sin querer; simplemente llegan, te dan paz y te hacen sentir que todo lo que eres, está bien", escribió Gala, acompañado de unos emojis de amor y sanación.

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Además, esta frase estuvo acompañada por una fotografía de ella mirando la luz del sol, mientras Luis Jiménez la besa en la mejilla, dando a entender lo enamorado que está de ella. 

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