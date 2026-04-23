"Hay personas que te sanan": Gala Caldirola es puro amor para Luis Jiménez y le dedica romántico mensaje

23 abr. 2026 - 10:30 hrs.

Gala Caldirola y Luis Jiménez son una de las últimas parejas del mundo del espectáculo que se dio a conocer en semanas recientes y no escatiman en mostrar su amor públicamente.

Precisamente, es la influencer española quien ha dado más demostraciones de amor frente a sus seguidores, ya que cada cierto tiempo se preocupa de entregar una frase romántica acompañada de una fotografía de Luis Jiménez.

De hecho, todo va tan bien que Gala ha congeniado con Coté López, expareja de Luis Jiménez y madre de sus hijos, con quien incluso compartió la fiesta de la Pascua de Resurrección.

Gala Caldirola publica romántico mensaje para Luis Jiménez

"Hay personas que te sanan sin querer; simplemente llegan, te dan paz y te hacen sentir que todo lo que eres, está bien", escribió Gala, acompañado de unos emojis de amor y sanación.

Además, esta frase estuvo acompañada por una fotografía de ella mirando la luz del sol, mientras Luis Jiménez la besa en la mejilla, dando a entender lo enamorado que está de ella.

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