"Estoy nerviosa": Coni Piccoli pasa por su primera curación tras ser diagnosticada con cáncer de piel

10 abr. 2026 - 08:30 hrs.

Sorpresa causó Coni Piccoli tras revelar hace una semana que fue diagnosticada con cáncer de piel por una herida que nunca terminaba de sanar.

Y es que la joven actriz e influencer pensaba que se trataba de una lesión superficial, pero al no sanar, esto la comenzó a preocupar y acudió al médico, donde le dieron el inesperado diagnóstico.

"Es un carcinoma que está detectado a tiempo, no es tan grande todavía, pero efectivamente es provocado por el sol, por las tantas veces que me expuse al sol sin bloqueador. Este carcinoma vino a decirme todas las veces que no cuidé mi piel", comentó Coni en aquella ocasión.

La primera curación de Coni Piccoli

A una semana de aquella revelación, Coni reveló que le tocaba su primera curación luego que le extrajeran el carcinoma.

"Tengo mi primera curación de mi heridita que está aquí; cómo pueden ver, está un poquito morada esta zona, como medio amarilla, verde, pero mañana es mi primera curación, estoy nerviosa para ver cómo está la cicatriz, ver de qué porte es y todo", expresó la actriz.

Ya pasadas las horas, Coni subió una fotografía de ella donde se podía ver el parche que cubre su herida y actualizó a todos, sin mayor profundidad: "Hoy tocó curación y vamos súper bien", dando a entender que, de momento, todo sigue el curso normal de recuperación.

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