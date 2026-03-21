"Nunca es tarde": El importante logro académico que celebra Coni Piccoli

21 mar. 2026 - 19:00 hrs.

Después de seis largos años, la actriz e influencer Coni Piccoli finalmente cumplió con una de sus grandes metas a nivel profesional: graduarse de la universidad.

La artista inició sus estudios superiores de manera online en 2020, cuando tenía 27 años, y, desde entonces, estuvo equilibrando su trabajo en el mundo del espectáculo con la parte académica.

¿De qué carrera se gradúa Coni Piccoli?

"Soy oficialmente ingeniera comercial. Pasé mi examen de grado", escribió Piccoli en una de sus historias de Instagram, donde compartió una foto en la que se tapa la boca con una mano, evidentemente sorprendida.

Instagram @coni_piccoli

Este logro corona un camino que no estuvo exento de momentos exigentes. Como reseña La Cuarta, la influencer comenzó la universidad nueve años después de salir del colegio, lo que influyó en su desempeño inicial.

"Estoy demasiado, demasiado feliz de haber egresado de la universidad", expresó Constanza en otro registro. "Voy a hacer un video de esto para las personas que quieren entrar a estudiar y quizás sienten que ya no están en edad (...) Nunca pasa mucho tiempo, realmente. Nunca es tarde", agregó.

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