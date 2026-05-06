"Ya toleré mucho": Luis Mateucci se aburrió de su romance con Michelle Peint y le dijo todo lo le molestaba
En el capítulo 126 de El Internado, Michelle Peint sintió tensión en el romance que tiene con Luis Mateucci y le pidió que conversaran a solas.
Tan solo pocos segundos se demoró el argentino en revelar qué le pasaba: "Ya toleré mucho creo que tu parte. Un cuarto de las cosas que hiciste acá adentro no las tolero afuera, actitudes, palabras. No tengo por qué yo andar siguiéndote siempre, no tengo por qué andar buscándote. El problema son tus dichos, tus actitudes, tus formas. Te haces la cancherita...".
La joven escuchó atentamente y no estuvo de acuerdo con que todo esto le explotara en la cara: "Yo te lo digo al instante".
¿Qué pasará entre Luis Mateucci y Michelle Peint?
Luego, Luis Mateucci le explicó que los comentarios de sus compañeros empezaron a hacerle sentido, pero que decidió dejar pasar algunos de los problemas.
"Eres una persona cuando estás debajo de las sábanas y eres otra cuando estás delante, muchas veces me bajaste los calzones delante de los demás. No estoy acostumbrado a ser un gil, macabeo menos", agregó el argentino.Ir a la siguiente nota
A raíz de lo anterior, Michelle Peint aseguró que ella seguía siendo genuina y le pidió disculpas por haber hecho algún comentario que le haya afectado.
Finalmente, la venezolana intentó recomponer el romance y reafirmó sus sentimientos, pero él quedó bastante pensativo:"Si me gustas, lo que conocí de ti me llamó mucho la atención, siento que puedo confiar en ti. Habían cosas que me mantenían insegura si, pero no quiero estar incómoda contigo. Has sido un apoyo fundamental".
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