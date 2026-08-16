Desde una rueda de la fortuna: Tanza Varela presume extravagante look futurista en tonos plateados

16 ag. 2026 - 18:00 hrs.

Tanza Varela destaca en el mundo del entretenimiento nacional por tener una personalidad vibrante y creativa, que muchas veces se refleja en cada uno de los looks que elige para su día a día.

En esta ocasión, la exactriz ha decidido elevar su estilismo a una nueva dimensión, literalmente. Se subió a lo más alto de una rueda de la fortuna para presentar una propuesta de estilo llena de osadía y futurismo.

¿Cuál fue el look futurista de Tanza Varela?

En su cuenta de Instagram, Tanza Varela compartió su look, protagonizado con una camisa de botones oversize de terciopelo plateado brillante que capturó y reflejó con potencia la luz del día.

Instagram @consttantina

La prenda, que usó a modo de vestido, la combinó con unas pantys negras translúcidas y decoradas con múltiples estrellas. Otro detalle llamativo en su outfit fue el de flequillo recto que usó sobre su cabello.

En cuanto al maquillaje, la artista se mantuvo fiel a su estilo y optó por un marcado delineado de ojos y unos intensos labios en tono rojo.

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