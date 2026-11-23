23 nov. 2026 - 10:40 hrs.

Daniela Castillo ocupó sus redes sociales para recordar a su madre María de la Paz Vicuña, quien falleció el 22 de noviembre del año pasado, por lo que ya se cumple un año de su partida.

Y es que la artista nacional ocupó sus redes sociales para subir un reel a su feed de Instagram donde recopilaba distintos momentos que vivió con su madre y familia, instantes que quedarán para siempre en su memoria y que quiso plasmar en sus plataformas digitales.

"¡Ya pasó un año de tu partida, mamita! Es que ha sido demasiado rápido y yo aún no he alcanzado a llorar lo suficiente, a sentir lo suficiente, a pensar lo suficiente en tu ausencia", comentó Castillo.

El recuerdo de Daniela Castillo

En esa línea, la cantante agregó que "será que ahora que estás con el Papo siento la muerte distinta... como que sé que no te has ido. Solo tu cuerpo no está. Han sido tantas las cosas que he aprendido en tu ausencia, mamita; he aprendido a soltar, a disfrutar de otra manera y a volver a ser vulnerable sin miedo".

"Te extraño siempre, tuvimos tantos momentos lindos, siempre loca, siempre alegre… y hasta el último respiro estuve a tu lado", comentó.

Finalmente, Daniela cerró diciendo que fue el "regalo más magnífico haber estado tomándote de la mano en tu partida. Sé que nos volveremos a ver... Ahora estás con el Papo, en donde tu alma siempre es luz. Te amo".

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