22 nov. 2026 - 21:00 hrs.

Hay colores que no piden permiso para robarse todas las miradas y, para Michelle Carvalho, el rojo es un indispensable que la ayuda a reafirmar su estilo en cada aparición pública.

En esta oportunidad, mostró en sus historias de Instagram las fotos de un elegante outfit que usó en este tono para asistir a un evento. La pieza la combinó de manera sencilla, pero inteligente, con un elemento específico de su look.

¿Cómo combinó Michelle Carvalho su look?

En las imágenes, Michelle Carvalho luce un largo vestido rojo de un solo hombro. La prenda es ajustada arriba y se extiende de manera fluida a medida que cae, acompañada de un estampado de manchas oscuras en la parte inferior.

Instagram @mrs_carvalho

Como demostró en su cuenta de TikTok, la brasileña complementó esta propuesta con su maquillaje, el cual resaltó con su labial favorito en tono carmesí, el número 420 de L'Oreal París.

Su cabello estilizado en suaves ondas y algunos accesorios dorados fueron los elementos que cohesionaron todo su look final.

Todo sobre Michelle Carvalho