"¡Solo para las girlies!": Michelle Carvalho presume el exclusivo y delicado accesorio Dior que le regalaron

08 nov. 2026 - 17:00 hrs.

Hace unos días, Michelle Carvalho quedó conmovida por un obsequio que le hizo rememorar su adolescencia perdida, una figura en Lego de un personaje de Harry Potter.

Esta vez la modelo brasileña mostró un nuevo regalo que recibió de parte de un amigo y que le causó una sensación distinta.

El obsequio Dior para Michelle Carvalho

"¡No lo puedo creer! Ustedes no van a creer lo que tengo aquí adentro. Vinieron muy pocas unidades a Chile, eran cien. Mi amigo hizo la fila virtual para comprarlo", dijo con emoción mientras destapaba una pequeña caja con una delicada bolsita de tela en su interior.

Instagram @mrs_carvalho

"Pero no es cualquier regalo, es un charm que pones en tu teléfono. ¡Miren qué preciosura! Lo deslizan y... ¡solo para las girlies!", exclamó al extraer el contenido.

Tal y como se aprecia en el video, se trata del Médaillon & Sparkly Lip Balm de la prestigiosa marca Dior, un adorno colgante en forma de medallón, con un bálsamo labial desplegable en tono crystal pink.

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