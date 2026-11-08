Frente a la playa en Papudo: Así fue el matrimonio de Ingrid Parra acompañada por sus familiares

08 nov. 2026 - 16:00 hrs.

Este fin de semana, la actriz y panelista de programas de espectáculos, Ingrid Parra, se casó con su pareja, Paulo Henríquez, frente al mar y en compañía de sus cercanos.

Precisamente, varios registros de este importante momento en la vida de "Peka" fueron compartidos a través de redes sociales, y es que la ceremonia civil se realizó en una playa de Papudo.

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"Hay días que merecen ser recordados desde el principio", escribió Modo Bride, un formato de docu-reality que va grabando los días previos a un matrimonio y la ceremonia como tal, y de la que Ingrid fue la primera protagonista.

Así fue el matrimonio de Ingrid Parra

En los videos publicados por esta cuenta de Instagram, se puede ver la preparación de "Peka" para la ceremonia, así como el momento en que ambos dieron el "sí" para siempre.

Mirando a la playa y con el viento de fondo, la familia de Ingrid y de Paulo observaron a los dos contraer matrimonio, siendo esta ceremonia muy aplaudida por sus seguidores.

Distintas personalidades, como Carlos Díaz, Catalina Palacios y Pamela Leiva, felicitaron a la actriz por este nuevo paso en su vida.

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