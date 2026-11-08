Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

ingrid parra se casa. instagram

Frente a la playa en Papudo: Así fue el matrimonio de Ingrid Parra acompañada por sus familiares

  • Por Matías Rivera

Este fin de semana, la actriz y panelista de programas de espectáculos, Ingrid Parra, se casó con su pareja, Paulo Henríquez, frente al mar y en compañía de sus cercanos. 

Precisamente, varios registros de este importante momento en la vida de "Peka" fueron compartidos a través de redes sociales, y es que la ceremonia civil se realizó en una playa de Papudo.

Lo más visto de Entretenimiento

"Hay días que merecen ser recordados desde el principio", escribió Modo Bride, un formato de docu-reality que va grabando los días previos a un matrimonio y la ceremonia como tal, y de la que Ingrid fue la primera protagonista. 

Así fue el matrimonio de Ingrid Parra

En los videos publicados por esta cuenta de Instagram, se puede ver la preparación de "Peka" para la ceremonia, así como el momento en que ambos dieron el "sí" para siempre. 

Ir a la siguiente nota

Mirando a la playa y con el viento de fondo, la familia de Ingrid y de Paulo observaron a los dos contraer matrimonio, siendo esta ceremonia muy aplaudida por sus seguidores. 

Distintas personalidades, como Carlos Díaz, Catalina Palacios y Pamela Leiva, felicitaron a la actriz por este nuevo paso en su vida. 

 
 
 
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Sí, tu docu-reality (@modobride.cl)

Todo sobre Celebridades chilenas

Leer más de

Minuto a minuto