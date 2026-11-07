Alanys Lagos se toma el Estadio Nacional con la cumbia ranchera: Así fue su especial show en Teletón

07 nov. 2026 - 22:58 hrs.

La primera presentación del cierre de la Teletón 2026 corrió por parte de Alanys Lagos, quien fue ovacionada por todo el Estadio Nacional.

La joven revelación de la cumbia ranchera interpretó algunos de sus mayores éxitos, como "Si tú supieras" y "Yo quiero todo contigo", con los que hizo bailar al público.

Tras lo anterior, la cantante invitó al escenario a su pequeña hermana Julieta Lagos, con quien cantó "Cosquillitas".

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¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

Email: miaporte@teleton.cl.

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