"¿Por qué tenía que hacerlo?": Carmen Gloria Arroyo y Neme sorprendieron con beso en la Teletón

07 nov. 2026 - 22:47 hrs.

Carmen Gloria Arroyo y José Antonio Neme sorprendieron en el cierre de la Teletón en el Estadio Nacional al aceptar la petición del público y darse el tradicional beso.

Entre bromas, ambos animadores de Mega escucharon los gritos de los miles de presentes en el coliseo deportivo y jugaron con la idea de cumplir con lo que pedían.

"En representación de todas mis amiguis", expresó Carmen Gloria antes de acercarse a su compañero y dar el vamos a la noche con un inocente beso.

Por su parte, Neme cerró el momento con un giro en su tradicional frase diciendo: "¿Por qué tenía que hacerlo?".

¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

Email: miaporte@teleton.cl.

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