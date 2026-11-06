Tras bromear con José Antonio Neme: Presidente José Antonio Kast realiza donación en Teletón 2026

06 nov. 2026 - 23:38 hrs.

La Teletón 2026 ya está en marcha. Este viernes comenzó una nueva edición de la cruzada solidaria, que busca reunir los aportes necesarios para dar continuidad a los procesos de rehabilitación de miles de pacientes.

Cerca de las 23:20 horas, el presidente José Antonio Kast subió al escenario del Teatro Teletón para entregar el tradicional discurso en el marco de esta jornada solidaria.

Lo más visto de Teletón 1 Teletón supera los 34 mil millones de pesos en una inédita transmisión virtual

Posteriormente, el mandatario realizó una donación en la caja del Banco de Chile instalada en el escenario, instancia que aprovechó para protagonizar un distendido momento junto al animador José Antonio Neme.

¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

Email: miaporte@teleton.cl.

Todo sobre Teletón