¡Con un dado gitante! Tío Tito impacta con una millonaria donación en la Teletón 2026

07 nov. 2026 - 20:46 hrs.

Este sábado 7 de noviembre, el influencer Héctor Peña, más conocido como "Tío Tito", sorprendió con una millonaria donación.

El creador de contenido llegó al Teatro Teletón para hacer su aporte de una particular forma: Con un dado gigante.

Tío Tito afirmó que donaría $20 millones por cada número que saliera y Don Francisco asumió el desafío de ser el encargado de girar este dado.

Finalmente, tras obtener un 5 en el dado, el influencer anunció que su donación sería de $100 millones.

¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

Email: miaporte@teleton.cl.

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