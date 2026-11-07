¡Con un dado gitante! Tío Tito impacta con una millonaria donación en la Teletón 2026
Este sábado 7 de noviembre, el influencer Héctor Peña, más conocido como "Tío Tito", sorprendió con una millonaria donación.
El creador de contenido llegó al Teatro Teletón para hacer su aporte de una particular forma: Con un dado gigante.
Tío Tito afirmó que donaría $20 millones por cada número que saliera y Don Francisco asumió el desafío de ser el encargado de girar este dado.
Finalmente, tras obtener un 5 en el dado, el influencer anunció que su donación sería de $100 millones.
¿Cuál es la meta de este 2026?
Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.
En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.Ir a la siguiente nota
¿Cómo donar?
Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:
- Nombre: Fundación Teletón.
- RUT: 71.238.300-3.
- Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.
- Email: miaporte@teleton.cl.
Leer más de