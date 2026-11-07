Ni el cabestrillo le quita el glamour: Adriana Barrientos se viste de lujo para recuperarse de su cirugía

07 nov. 2026 - 21:00 hrs.

Adriana Barrientos continúa su recuperación, tras someterse a una segunda cirugía para reparar una fractura que sufrió en el hombro en julio de 2026. Esta lesión la padeció cuando delincuentes la interceptaron y le robaron su vehículo.

En medio de este proceso, la panelista compartió en su cuenta de Instagram las fotos de uno de los lujosos outfits que usa para mantener ese estilo glamuroso que tanto la caracteriza, incluso en el interior de su hogar.

El lujoso y comentado estilo de descanso de Adriana Barrientos

En su publicación, Adriana Barrientos luce una camisa de vestir blanca de botones y mangas con volantes, elevada con un pañuelo estampado en tonos verdes amarrado al cuello.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Adriana barrientos (@adrianabarrientosc)

La prenda la combinó con unos pantalones jogger en tono camel estampados con el icónico monograma de la casa de moda Gucci.

En cuanto al calzado, optó por unos zapatos beige de punta marrón, también de la misma marca. Se tratan de unos tacones que están valorados en 950 euros, lo equivalente a 1.040.000 pesos chilenos aproximadamente.

En su brazo lleva un cabestrillo médico debido a su reciente operación. De esta forma, la modelo demuestra que es capaz de mantener la elegancia, el lujo y la moda en cualquier circunstancia.

Todo sobre Adriana Barrientos