"Me acaba de coser la cara": Adriana Barrientos impacta en redes sociales con inusual procedimiento estético

10 oct. 2026 - 17:09 hrs.

Adriana Barrientos volvió a captar la atención en redes sociales tras compartir detalles de un procedimiento estético al que se sometió en el rostro y el cuello. La influencer decidió registrar parte de la experiencia y mostrar cómo quedó inmediatamente después de la intervención, sorprendiendo a sus seguidores con imágenes sin filtros.

“Amigos, miren, miren, aquí estoy. Miren, la doctora me acaba de coser la cara, por eso es que tengo hilos”, comentó la también figura televisiva en uno de los videos que publicó en sus redes sociales, donde explicó lo que se había realizado.

El tratamiento estuvo a cargo de la doctora Ana María Catalán y consistió en la aplicación de hilos tensores, una técnica estética que busca mejorar la firmeza de la piel y proporcionar un efecto de levantamiento en ciertas zonas del rostro. Además, el procedimiento puede estimular la producción de colágeno, aunque sus resultados varían según cada paciente.

Tras la intervención, Barrientos también reveló uno de los cuidados que deberá respetar durante los próximos días. “Voy a estar cuatro días muda”, señaló, aludiendo al periodo de recuperación indicado por la especialista. La influencer mostró las marcas visibles en su piel y explicó que la inflamación y el enrojecimiento pueden aparecer después de este tipo de tratamientos.

Mira el video a continuación

“Quise mostrarles la experiencia tal como fue, de cerca y sin filtros. ¿Ya conocían este tratamiento?”, escribió junto a la publicación, en la que también agradeció a la profesional que realizó el procedimiento. Con este registro, la modelo compartió con sus seguidores una mirada directa a su experiencia estética y al proceso posterior a la intervención.

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