¿Dónde ver Mega 2? Revisa el canal según tu ciudad en Chile

17 abr. 2026 - 19:30 hrs.

Mega 2 es la segunda señal abierta de Mega y se puede ver sin costo a través de la televisión digital terrestre en gran parte del país. Su acceso es simple: basta con un televisor con sintonizador digital o un decodificador TDT.

La propuesta de esta señal apuesta por una programación diversa, que combina espacios culturales, entretenimiento, deporte y contenidos especiales, pensados para distintos públicos y edades.

Dentro de su parrilla destacan programas como El Internado En Bruto, El Expulsado, Del Mar al Paladar, Check In, además de la retransmisión de los más exitosos contenidos culturales que han sido emitidos en Mega.

¿En qué canal ver Mega 2?

Mega 2 está disponible en las 16 capitales regionales del país, lo que permite su acceso gratuito desde Arica a Punta Arenas. Estos son sus canales digitales según ciudad:

Arica: 3.2

Iquique: 2.2

Antofagasta: 9.2

Copiapó: 9.2

La Serena: 11.2

Valparaíso: 5.2

Santiago: 9.2

Rancagua: 4.2

Talca: 12.2

Chillán: 9.2

Concepción: 2.2

Temuco: 5.2

Valdivia: 8.2

Puerto Montt: 2.2

Coyhaique: 10.2

Punta Arenas: 13.2

Con esta cobertura, Mega 2 busca fortalecer el acceso a contenidos en regiones, posicionándose como una alternativa dentro de la oferta de la televisión abierta en Chile.

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