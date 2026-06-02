"Como en las películas": La romántica petición de matrimonio de Stefano Massú a su novia brasileña

02 jun. 2026 - 15:30 hrs.

Stefano Massú planificó muy bien su propuesta matrimonial a su novia brasileña, Alyne Lira. El hermano menor del extenista Nicolás Massú llevó a su polola a un romántico hotel spa en Mendoza, Argentina, para una propuesta "de película".

Según declaró a Las Últimas Noticias (LUN), contó con la complicidad de la mejor amiga de su futura esposa para los detalles del anillo, cuya confección le encargó a la madre de un amigo y que llevó en una chaqueta. "Lo guardé en un bolsillo interior y estuvo ahí todo el tiempo. Lo mantuve escondido hasta el final", declaró.

La propuesta de matrimonio de Stefano Massú

"Ellos tenían un servicio para pedidas de matrimonio y armaban un picnic en el pasto a las 18:30 para la hora del sunset. Había una botella de vino, quesos y una vista espectacular", detalló el hijo de la tía Sonia Fried sobre el hotel estilo viña que eligió para la ocasión.

Instagram @stefanomassu89

"Llegamos como a las cuatro y media de la tarde y le dije que tenía una sorpresa (...) Estaba nervioso, muchísimo. No sabía ni siquiera si partir comiendo o hacer la propuesta primero. Mi idea era hacerlo antes de que se fuera la luz", recordó.

"Trataba de actuar normal, pero estaba muy nervioso. Ahí me arrodillé, como en las películas y me dijo que sí", relató sobre el especial momento, cuyo escenario puede apreciarse en un post de Instagram donde Lira presume de su sortija.

Stefano contó que conoció a Alyne hace tres años por medio de las redes sociales, cuando ella no hablaba español ni él portugués. Se comunicaron en inglés y se citaron. Luego de surgir el amor, él viajó a Brasil, donde conoció a la familia de su ahora prometida.

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