26 nov. 2026 - 22:21 hrs.

En el avance del capítulo 229 de Reunión de Superados, Ponchi (Amanda Milos) vivió un duro momento al enterarse de que Coke (Diego Muñoz) tuvo otro hijo.

La niña sintió que su padre le falló al formar una familia nueva en la que Domingo (Beltrán Izquierdo) y ella no estaban incluidos y por eso rechazó con fuerza conocer al bebé.

Ponchi cambia de opinión

Tras unos días para reflexionar, Ponchi finalmente descifrará sus sentimientos y mientras reposa al lado de Matilde (Ignacia Baeza), le contará la conclusión a la que llegó.

La Baronesa / Mega

"Mamá, lo he estado pensando harto. Ya estoy lista para conocer a mi hermano", dirá.

Matilde estará agradablemente sorprendida porque temía la reacción de Ponchi en un principio. Ahora Carlitos podrá contar con el cariño de su hermana mayor.