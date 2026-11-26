26 nov. 2026 - 10:20 hrs.

En el avance del capítulo 228 de Reunión de Superados, Manuel (Mario Horton) irá a la casa de Tere (Elisa Zulueta) porque tendrá algo muy importante que conversar.

Le pedirá a los niños que vayan a su pieza, despertando la curiosidad y preocupación de Tere. Por lo general, Manuel es muy franco y no le oculta nada a sus hijos.

Tomás (Gabriel Urzúa) también estará en la casa y se dará cuenta del mal semblante del publicista. Sin dilatar más la situación Manuel les contará lo que le pasa.

Reunión de Superados / Mega

"Me quedé sin pega. Se fue a la mier... la funeraria, renuncié", declarará.

¿Cómo podrá sortear Manuel este duro momento que vive por causa de Max (Álvaro Espinoza)? ¿Tere le tenderá una mano mientras esté cesante?