"Me quedé sin pega": Manuel le revelará a Tere los detalles de su renuncia en el capítulo 228 de RDS
En el avance del capítulo 228 de Reunión de Superados, Manuel (Mario Horton) irá a la casa de Tere (Elisa Zulueta) porque tendrá algo muy importante que conversar.
Le pedirá a los niños que vayan a su pieza, despertando la curiosidad y preocupación de Tere. Por lo general, Manuel es muy franco y no le oculta nada a sus hijos.
Tomás (Gabriel Urzúa) también estará en la casa y se dará cuenta del mal semblante del publicista. Sin dilatar más la situación Manuel les contará lo que le pasa.Ir a la siguiente nota
"Me quedé sin pega. Se fue a la mier... la funeraria, renuncié", declarará.
¿Cómo podrá sortear Manuel este duro momento que vive por causa de Max (Álvaro Espinoza)? ¿Tere le tenderá una mano mientras esté cesante?Ve el capítulo en