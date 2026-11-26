26 nov. 2026 - 22:17 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, Javiera (Daniela Ramírez) vivía un momento importante en la inauguración de su negocio, pero Max (Álvaro Espinoza) se encargó personalmente de arruinarlo.

Con un tono paternalista, hizo un brindis por su ex refiriéndose a la "tiendita" que abrió. Como si eso fuera poco, compró la funeraria donde trabajaba Manuel (Mario Horton) para dejar en claro que no piensa dejarlos en paz.

Ella decidió no dejarse doblegar y buscó a Manuel para decirle que está lista para vivir el amor junto a él. Manuel, que nunca dejó de amarla, la besó apasionadamente.

Reunión de Superados / Mega

Un príncipe de cuentos

Ponchi (Amanda Milos) le dijo a Juan de Dios (Jorge Arecheta) que debía pedirle pololeo a su mamá antes de que alguien se le adelantara porque es bonita e inteligente.

Él decidió hacerle caso a la niña y mientras comían, se arrodilló frente a Matilde (Ignacia Baeza) y pidiéndole permiso a sus hijos, le preguntó si quería ser su polola. Ella aceptó ante la aprobación de Ponchi y Domingo (Beltrán Izquierdo).