26 nov. 2026 - 10:30 hrs.

Rosario Bravo abrió su corazón y expresó que, al casarse con el Dr. Carlos Caorsi, era consciente de una realidad que no podía dejar, ni abandonar, y que tuvo que asumir.

Precisamente, la enfermera se casó con Caorsi en octubre del 2019, cuando ella tenía 29 años y él 57, por lo que la sombra de la diferencia de edad siempre ha estado presente y con ella, un miedo aún más grande: la muerte.

Fue bajo esta premisa que Rosario compartió una de las situaciones que tuvo que aceptar al momento de contraer matrimonio con el profesional de la salud.

"Lo hago por nosotros"

"La gente me critica mucho por exponer, dicen: '¿Por qué subís videos dándole besos?', porque el video no es para la señora, el video es para mí, porque yo me casé con la angustia de que tal vez voy a ser viuda joven", dijo entre lágrimas.

En esa línea, agregó que "entonces yo lo único que quiero es tener acceso a él, todo lo que pueda, entonces lo grabo y, si tiene que estar en el Instagram para ir y mirarlo, ahí lo pongo".

"Entonces, si la señora lo quiere ver, bueno, si a la señora le gusta, problema de ella; yo no lo hago por la gente, lo hago por nosotros, pero yo soy más consciente de eso porque tenemos una diferencia de edad muy grande", afirmó.

Finalmente, agradeció cada día despertar con él, pese a que hay que tener algo de paciencia, y con la esperanza de que todos se puedan sentir así con su respectiva pareja.

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