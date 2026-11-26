26 nov. 2026 - 11:10 hrs.

A finales del 2025, la exchica reality Gemma Collado sorprendió a todos en sus redes sociales tras confirmar que se encontraba en una relación con Emanuel Noir, vocalista de Ke Personajes.

La modelo española se mostraba muy contenta con el cantante argentino y ambos se exponían en redes sociales con bastante frecuencia, demostrando que sentían mucho amor el uno por el otro.

Sin embargo, esta relación al parecer llegó a su fin, ya que durante este jueves la ex Volverías con tu ex? compartió postales con otro hombre.

La nueva pareja de Gemma Collado

Precisamente, en una publicación colaborativa, la modelo española subió fotografías donde aparecía en los brazos de otro hombre en medio de una playa y cerca del anochecer.

"Contigo", escribió en estas postales; tomaron por sorpresa a todos, ya que muchos pensaban que seguía con Emanuel Noir, quien de a poco había desaparecido de sus redes sociales.

La nueva pareja se llama Jesús, y según su descripción de Instagram, sería un productor de eventos con más de 30 mil seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por J e s ú s (@jesusgueflo)

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