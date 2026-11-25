25 nov. 2026 - 16:00 hrs.

La modelo y presentadora Gianella Marengo anunció a fines de julio de este año que estaba embarazada de su primer bebé, algo que le genera mucha emoción.

Y es que Gianella tiene 40 años y es ella misma quien ha afirmado que sabe de lo complejo que puede ser esta gestación. Sin embargo, se ha apoyado en sus familiares, cercanos y seguidoras en redes sociales en los momentos más difíciles.

Por lo mismo, decidió compartir en sus plataformas digitales el último control que se realizó, ya que tenía ciertas dudas.

Gianella Marengo actualiza su estado de salud

"Estoy durmiendo tan mal; de hecho, en la madrugada de hoy me asusté tanto que pensé que tengo de urgencia...", dijo en un comienzo.

Y aunque el inicio fue alarmante, Gianella enseguida pasó a decir que "vengo de control, me encontraron súper bien, y a wawin (sic) también, que es lo que más importa, está pesando casi 2 kilos, tengo casi 2 kilos de guagua adentro de mi guata, y eso estoy muy feliz porque quedan estos pasos importantes, como conocer a la matrona, ya la recta final".

En esa línea, expresó que "estoy durmiendo tan mal, me ahogo, no puedo respirar, siento una presión en el pecho porque, obviamente, como hay que dormir para el lado izquierdo, se hace todo más difícil, pero ya queda poco".

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