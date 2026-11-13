Gianella Marengo explica por qué terminó en urgencias en plena gestación: "Este es un embarazo difícil"

13 nov. 2026 - 14:30 hrs.

Durante su gestación, Gianella Marengo ha sufrido de unos dolorosos miomas que la han llevado a buscar asistencia médica en varias ocasiones. Recientemente, la presentadora vivió un nuevo susto que la obligó a acudir otra vez a una sala de urgencias.

"Este es un embarazo difícil, sin obviamente menospreciar los otros, pero me ha tocado power, me ha tocado movido, me ha tocado intenso", expresó la comunicadora al relatar el episodio en sus historias de Instagram.

¿Qué le pasó a Gianella Marengo?

Según explicó Marengo, el incidente la tomó por sorpresa, pues tuvo un control de rutina y todo estaba bien. "Pero hoy, son cosas que pasan. Además de los miomas, me enteré ahora que tengo un pólipo en el cuello del útero", dijo.

"Tuve un sangrado importante, no era pequeño como los anteriores. Yo sabía que estaba todo bien, mi guagüín se estaba moviendo. Pero un sangrado merece una urgencia, merece una revisión urgente", agregó.

Instagram @giamarengo

"No me asusté. Fui tranquila. Le dije a mi mamá, les dije a mis papás que me acompañaran. Y gracias a Dios, el guagüín estaba ahí", contó con alivio.

Gianella detalló que, en efecto, detectaron que la hemorragia se debió al pólipo, y aprovechó su experiencia para aconsejar a sus seguidoras embarazadas contratar un seguro médico.

"Para mí era fundamental tener esta urgencia ahí, para poder ir en caso de cualquier cosa. He ido un montón. He ido por mis infartos de mioma, por dolores que ustedes no se imaginan", destacó.

Dolores en el embarazo

"Yo nunca les estoy hablando de esto, les voy a contar, porque para el manejo del dolor de mis infartos de mioma, cuando ya nada pueden hacer, me pusieron hasta fentanilo en la vena", comentó.

"Es heavy la sensación, esa droga que ustedes ven que la gente queda como zombie (...) Yo quedé en Júpiter, hice un video, pero lo borré porque me da vergüenza", admitió. Para finalizar, la presentadora dijo sentirse tranquila a pesar del momento difícil que recién atravesó.

Instagram @giamarengo

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