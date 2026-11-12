Dominga López impacta en el Miss Universo vestida de rojo pasión y con un cambio en su melena

12 nov. 2026 - 11:45 hrs.

Dominga López nuevamente presentó una propuesta llena de color para cumplir sus compromisos en el Miss Universo 2026, aunque esta vez le dio un leve giro al estilo que ha venido mostrando en el certamen.

La candidata chilena asistió a un evento con un cambio en su melena, dejando atrás su habitual corte bob recto para lucir un elegante peinado recogido en una cola alta. Fue así como desfiló con un outfit rojo pasión, creación de los diseñadores nacionales Gio & Ber.

Look de Dominga López en día 5 del Miss Universo

En esta ocasión, la Miss Universo Chile 2026 seleccionó un vestido largo de silueta columna y mangas largas, confeccionado en tela satinada en tono carmesí.

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El punto focal del diseño lo dio una abertura cut out al frente, justo por debajo del escote recto y drapeado en el centro.

Como complementos, la joven de 24 años solo llevó unos aros tridimensionales en forma de flores en color blanco marfil para marcar contraste.

Dominga ha desfilado en Puerto Rico con outfits de distintas tonalidades, pero muchos de ellos han sido en variedades del rojo. Sus elecciones de atuendos cuentan con la aprobación de sus seguidores en redes sociales, quienes opinan que cada día "se supera a sí misma".

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"Estamos aquí en nuestro quinto día de concentración. Hoy les damos un look de ensayo rojo, una colita para dar variación, ¡estoy muy emocionada, chicos! Hoy se vienen tres actividades de alto nivel", comentó López en entrevista exclusiva con Mega.

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