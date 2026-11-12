Naya Fácil y su pololo viven desagradable experiencia en hotel de Curazao: "Miren esto, por favor"

12 nov. 2026 - 12:45 hrs.

Naya fácil y su pololo Aaron Collao están disfrutando un soñado viaje a Curazao, pero su deleite se vio interrumpido por dos desagradables episodios que vivieron en su habitación de hotel.

Tan molestas fueron las experiencias que la creadora de contenido decidió de ahora en adelante prestar atención a las opiniones de los usuarios en las apps para buscar hospedaje.

"Le tuve que pedir disculpas al Aaron, porque lo buscamos en conjunto, pero yo decidí este lugar solo porque quedaba en buena ubicación (...) Me dijo dos o tres veces 'tiene malos comentarios', yo de terca dije que estaba muy bien ubicado", comentó en sus historias de Instagram.

¿Qué le pasó a Naya Fácil en su hotel en Curazao?

Lista para salir de paseo, aunque todavía dentro de su dormitorio, Naya Fácil grabó una serie de videos para contarles a sus seguidores lo ocurrido la noche anterior.

"Ya nos estábamos acostando y de repente el Aaron como que levanta la sábana para acostarse; claro, como son todas blancas, abrió el cubrecolchón y miren esto, por favor, miren. ¡Está lleno de pelos!", contó con evidente molestia mientras enseñaba el hallazgo.

Instagram @naya_facil

"Esos pelos no son de nosotros. No sé, realmente... Es heavy que uno pague un hotel y esté en estas condiciones. Realmente creo que acá pagamos solo ubicación, porque uno paga por un servicio así de verdad, qué fome, da lata", expresó.

Pero eso no fue todo. En medio de la madrugada, Collao encontró otro molesto detalle. "De repente yo estaba como entredormida y me dice 'amor, hay una cucaracha en el baño'", relató la influencer.

"Como recomendación y como consejo, mis facilines, sigan los comentarios, ya sea que arrienden por Booking, por Airbnb, sigan los comentarios, da lo mismo la ubicación", insistió. Y es que, tras caminar ocho minutos, la pareja encontró un encantador hotel por el que hubiesen pagado solo "unas 40 lucas más por noche".

Instagram @aaroncollaoleon

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