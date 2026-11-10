Naya Fácil vende su reconocido y exclusivo auto Tesla Cybertruck: Esta es la millonaria cifra que pide

10 nov. 2026 - 13:30 hrs.

En medio de un romántico viaje a Aruba junto a su pololo, Aaron Collao, Naya Fácil anunció una noticia que seguramente sorprendió a muchos de sus seguidores.

La influencer está vendiendo su Tesla Cybertruck Cyberbeast 2024, que adquirió apenas en febrero de este año y al que hace solo un par de meses le hizo un drástico cambio. En ese momento lo pintó de blanco luego de años ocupando el color rosa para sus automóviles.

¿Por cuánto vende Naya Fácil su auto Tesla?

"Mis facilines, no les había contado, pero voy a vender mi auto", escribió Naya Fácil en sus historias de Instagram, sin dar alguna explicación sobre la decisión de despedirse de su "Naya Truck".

Más tarde compartió el enlace a la venta del vehículo en una app de servicios automotrices, a la vez que reveló la millonaria suma que está pidiendo por él.

"Tiene tres motores eléctricos y tracción en las cuatro ruedas. ¡Una bestia! Tiene solo 8.500 kilómetros. 845 caballos de fuerza. No sé dónde caben tantos caballos, pero ahí están, mis facilines", escribió la creadora de contenido en la descripción.

"De 0 a 100 en 2,7 segundos. Eso sí, siempre con responsabilidad. Hasta 515 kilómetros por carga. La cargas y tienes para andar harto", finalizó.

Según se aprecia en la publicación, quien desee adquirir el famoso auto de Naya deberá pagar de contado 300.000.000 de pesos.

Instagram @naya_facil

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