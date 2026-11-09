En familia y desde Canadá: Así celebraron Alexis Sánchez y Alexandra Litvinova el primer cumpleaños de su hija

09 nov. 2026 - 11:45 hrs.

Alexandra Litvinova y Alexis Sánchez celebraron el primer cumpleaños de su hija Bella en Canadá, donde viven desde agosto tras el fichaje del futbolista en el club CF Montreal de la MLS.

La pareja hizo una publicación conjunta en Instagram para compartir con sus seguidores los momentos que vivieron en la fecha especial de su pequeña.

La cálida celebración de cumpleaños de la hija de Alexis Sánchez

Como se aprecia en sus registros, Sánchez y Litvinova optaron por un festejo íntimo, sencillo y muy familiar, que inició en la calidez del hogar.

Al deportista se le vio bailar feliz en su habitación mientras levantaba a su hija en brazos. Por su parte, la modelo rusa apareció en la cocina preparando la torta de cumpleaños.

Instagram @litvinova_alexandra @alexis_oficial1

Los felices padres adornaron su casa con una decoración sencilla con globos de colores, cortinas brillantes y una pizarra con luces LED que decía "Happy Birthday".

La pequeña se divirtió rodeada de peluches y regalos, accesorios de hada, una tiara brillante, una falda de tul y zapatos de juguete.

La velada continuó con un paseo familiar a un centro de juegos infantiles. Allí, los papás posaron con su niña en una piscina de pelotitas.

Instagram @litvinova_alexandra

La celebración terminó tras el regreso a casa, donde cantaron el cumpleaños y Bella degustó el pastel que preparó su madre, decorado con frambuesas, delicadas velas y el número 1.

Los seguidores de la pareja elogiaron la sencillez del festejo, con mensajes como: "¡Qué hermoso! Amé, porque fue tan simple todo, dos padres haciendo una decoración íntima para su pequeña hijita"; "Una vez más Alexis en su sencillez y humildad, con una bella compañera que lo apaña", escribieron algunos de ellos.

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