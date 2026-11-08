Cony Capelli realiza una fiesta privada para la revelación de género de su primer hijo: "Fui muy feliz hoy"

08 nov. 2026 - 18:30 hrs.

La bailarina y figura de espectáculos, Cony Capelli, realizó este fin de semana la fiesta de revelación de género de su primer bebé, aunque puso una condición a los asistentes.

Precisamente, la exchica reality está pasando por un gran momento, ya que está a semanas de convertirse en madre y es algo que desea compartir con su círculo cercano, así como seguidoras y seguidores que siempre la han apoyado.

Es por esto que, a través de redes sociales, la bailarina compartió cómo fue la fiesta de revelación de género de su próximo bebé.

Cony Capelli realizó fiesta de revelación

Acompañada de amigas, amigos y familiares, Cony realizó una fiesta de revelación al atardecer con globos blancos y un ambiente muy elegante.

Instagram

Sin embargo, la bailarina no reveló públicamente el sexo de su bebé. Fue la misma Cony quien aclaró esta situación a través de una historia de Instagram.

"Fui muy feliz hoy. Gracias a todos quienes fueron, los quiero mucho. Me sentí profundamente acompañada, querida, respetada y honrada por todos", dijo en un comienzo.

En esa línea, agregó y pidió "no revelar el sexo de pollit@ hasta que yo lo haga". No obstante, aseguró que la revelación pública se haría este lunes a las 14 horas.

Instagram

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