Cony Capelli realiza una fiesta privada para la revelación de género de su primer hijo: "Fui muy feliz hoy"
La bailarina y figura de espectáculos, Cony Capelli, realizó este fin de semana la fiesta de revelación de género de su primer bebé, aunque puso una condición a los asistentes.
Precisamente, la exchica reality está pasando por un gran momento, ya que está a semanas de convertirse en madre y es algo que desea compartir con su círculo cercano, así como seguidoras y seguidores que siempre la han apoyado.
Es por esto que, a través de redes sociales, la bailarina compartió cómo fue la fiesta de revelación de género de su próximo bebé.
Cony Capelli realizó fiesta de revelación
Acompañada de amigas, amigos y familiares, Cony realizó una fiesta de revelación al atardecer con globos blancos y un ambiente muy elegante.
Sin embargo, la bailarina no reveló públicamente el sexo de su bebé. Fue la misma Cony quien aclaró esta situación a través de una historia de Instagram.
"Fui muy feliz hoy. Gracias a todos quienes fueron, los quiero mucho. Me sentí profundamente acompañada, querida, respetada y honrada por todos", dijo en un comienzo.
En esa línea, agregó y pidió "no revelar el sexo de pollit@ hasta que yo lo haga". No obstante, aseguró que la revelación pública se haría este lunes a las 14 horas.
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