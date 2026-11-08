Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Cony capelli realiza fiesta de revelación de género instagram

Cony Capelli realiza una fiesta privada para la revelación de género de su primer hijo: "Fui muy feliz hoy"

  • Por Matías Rivera

La bailarina y figura de espectáculos, Cony Capelli, realizó este fin de semana la fiesta de revelación de género de su primer bebé, aunque puso una condición a los asistentes. 

Precisamente, la exchica reality está pasando por un gran momento, ya que está a semanas de convertirse en madre y es algo que desea compartir con su círculo cercano, así como seguidoras y seguidores que siempre la han apoyado.

Lo más visto de Entretenimiento

Es por esto que, a través de redes sociales, la bailarina compartió cómo fue la fiesta de revelación de género de su próximo bebé. 

Cony Capelli realizó fiesta de revelación 

Acompañada de amigas, amigos y familiares, Cony realizó una fiesta de revelación al atardecer con globos blancos y un ambiente muy elegante. 

Cony Capelli
Instagram
Ir a la siguiente nota

Sin embargo, la bailarina no reveló públicamente el sexo de su bebé. Fue la misma Cony quien aclaró esta situación a través de una historia de Instagram. 

"Fui muy feliz hoy. Gracias a todos quienes fueron, los quiero mucho. Me sentí profundamente acompañada, querida, respetada y honrada por todos", dijo en un comienzo.

En esa línea, agregó y pidió "no revelar el sexo de pollit@ hasta que yo lo haga". No obstante, aseguró que la revelación pública se haría este lunes a las 14 horas. 

Cony Capelli
Instagram

Todo sobre Constanza Capelli

Leer más de

Minuto a minuto