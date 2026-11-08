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Yamila Reyna 3 Instagram @yamireyna

Yamila Reyna se luce con refinado y delicado look lila de lentejuelas en evento al aire libre

  • Por Morella Rivas

Yamila Reyna demostró cómo llevar un vestido elegante y refinado en una gala diurna sin lucir sobrecargada. El pasado final de semana, la comediante animó un evento  al aire libre, donde eligió un diseño en suaves tonos lila.

Antes de partir al compromiso, la presentadora posó recostada en una cama para enseñar una a una las prendas de su outfit.

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Look lila de Yami Reyna

En la imagen publicada en sus historias de Instagram, se ve a Yami Reyna ataviada con un glamuroso vestido largo en tonalidades pastel, con finas lentejuelas incrustadas que formaban patrones decorativos.

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El diseño ajustado al cuerpo y con tiros anchos, tenía un pronunciado escote en V y una abertura sutil en la parte inferior de la falda, que dejaba expuesta una de sus piernas.   

La humorista argentina complementó el outfit con zapatos de tacón alto en color blanco marfil, con tiras delgadas en los tobillos.

Instagram @yamireyna

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