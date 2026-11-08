Mario Kreutzberger y Teletón agradecen a Chile por superar la meta de recaudación 2026

08 nov. 2026 - 17:15 hrs.

Luego de una intensa campaña que movilizó a miles de personas de norte a sur, Teletón agradeció a los equipos que fueron parte de esta nueva cruzada solidaria, que culminó con una recaudación de $46.204.313.130 y que superó la meta propuesta para este 2026.

El encuentro fue encabezado por Mario Kreutzberger, fundador y director honorario de esta obra, quien junto a representantes de la institución agradeció el compromiso de todas las personas que hicieron posible este resultado y que, desde distintos espacios, se unieron al llamado “Súmate a lo que nos une”.

"Yo creo que esta no es una obra de los animadores ni de la televisión: es una obra de todo un país. Para alcanzar lo que logramos ayer, tuvo que participar una parte muy importante de Chile, probablemente más del 70% de la población. Y lo digo porque, aunque hay personas que por distintas razones no pudieron colaborar, es imposible alcanzar una cifra como esta sin el compromiso y la participación de millones de chilenos", explicó Don Francisco.

Teletón agradeció el apoyo

En tanto, Guillermo Tagle, presidente del directorio de Fundación Teletón, también destacó la importancia del compromiso colectivo para alcanzar este resultado. "Queremos darles las gracias a todos quienes hicieron posible esta jornada, que terminó de manera tan exitosa. Sabíamos que no iba a ser fácil y que íbamos a tener tensión hasta el final, pero logramos superar la meta, a pesar de cualquier dificultad, lo que demuestra que el apoyo ciudadano que tiene esta obra es realmente muy imponente", compartió.

La instancia reconoció a los animadores que acompañaron las 27 horas de transmisión; a los artistas e influencers que aportaron su talento y convocatoria; y a la familia embajadora de esta edición, que compartió su historia y representó a los más de 31 mil niñas, niños y jóvenes que reciben rehabilitación en los institutos Teletón.

Un agradecimiento especial estará dirigido a los voluntarios y voluntarias, trabajadores y equipos de Teletón, colaboradores del Banco de Chile, empresas auspiciadoras, medios de comunicación y organizaciones que, desde sus distintos roles, hicieron posible el desarrollo de esta campaña a lo largo del país.

La actividad contó con la participación de los animadores embajadores de Teletón Angélica Castro, José Miguel Viñuela, Juan Pablo Queraltó, Martín Cárcamo, Carmen Gloria Arroyo, Rodrigo Sepúlveda y Simón Oliveros. También estuvieron presentes Pablo Vidal, presidente de Anatel; Juan Pablo González, director general del programa Teletón 2026; y los periodistas Marianne Schmidt, José María del Pino, Matilde Burgos, Davor Gjuranovic, Florencia Vial y César Campos, quienes fueron parte del equipo encargado de realizar enlaces desde diferentes puntos del país.

También estuvieron presentes representantes de la Digitón, entre ellos Macarena “Comadrona” Espinosa, Matías Vega, Ariel Osses, Max Araya, Pancha Sky, Jaime Proox, Roberto Rosinelli y Laura de la Fuente. La jornada contó, además con los artistas Leo Rey, Pulentos, Alanys Lagos, Ignacio Ormazábal y Kanela, vocalista de “Noche de Brujas”, quienes también fueron parte de esta cruzada solidaria.

Pero, sobre todo, Teletón quiso agradecer a Chile: a cada persona que realizó un aporte, participó en una actividad, difundió el mensaje o encontró una manera de sumarse a esta causa.

Detrás de los más de $46 mil millones recaudados hay miles de gestos de solidaridad que permitirán dar continuidad a la rehabilitación integral y gratuita de cerca de 32 mil niños, niñas y jóvenes junto a sus familias, en los 16 institutos de Arica a Coyhaique.

Aunque la campaña terminó, el compromiso continúa durante todo el año. Gracias a quienes hicieron posible esta nueva Teletón y demostraron, una vez más, que cuando Chile se une, podemos seguir transformando vidas.

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