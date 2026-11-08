¡Una estrella clásica de Hollywood! Este fue el primer look de Dominga López en el Miss Universo

08 nov. 2026 - 12:01 hrs.

¿Es una estrella de Hollywood de los años 50? ¡No! Es la flamante Miss Universo Chile, Dominga López, quien encantó con su primer look para esta nueva edición del Miss Universe.

Y es que este domingo 8 de noviembre comienza la concentración, según explicó Miss Universe Chile oficial en Instagram. Esto implica que Dominga hizo su llegada al aeropuerto de San Juan, donde fue recibida por distintos medios de comunicación y por la compañía de turismo de Puerto Rico.

Enseguida se trasladó al hotel oficial para los registros y las pruebas de vestuarios, los que ya están definidos y serán tres, considerando el primero como más disruptivo, el segundo más clásico y el último de minimal chic.

El primer look de Dominga López en Miss Universe

Fue así como Dominga López sorprendió a todos con el primer look que presentó en el Miss Universo, ya que recordó a las estrellas de cine de los años dorados de Hollywood.

El vestido fue un diseño de Stella Nolasco con el estilismo de Ángel Rodz y los accesorios de la joyería de Paola Díaz, quienes juntos logran una silueta que recuerda a la vida de una época dorada del cine, sofisticada, pero atemporal.

Y es que se trata de un vestido con un corte impecable, dejando el cuerpo entallado y resaltando la figura de la Miss Universo Chile, dejando al final una terminación con movimiento que entrega dinamismo al caminar.

Sin embargo, el punto focal de este look es su sombrero, el que está acompañado con la banda y el traje, dejando un recuerdo del Hollywood antiguo.

Recuerda que la final del Miss Universe podrá ser vista en las plataformas de Mega y las premilimanarias a través de YouTube de Mega Oficial.

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